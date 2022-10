I familiari ne denunciano la scomparsa. Lui viene trovato senza vita all’interno della sua auto. E’ lutto a Giugliano per la scomparsa di Domenico D., 36 anni, commerciante di Giugliano. Il suo corpo è stato ritrovato nel comune di Calvizzano.

Giugliano in lutto, commerciante trovato senza vita in auto

Sono stati i familiari a denunciarne la sparizione. Subito si sono attivate le ricerche. I carabinieri della locale Stazione hanno fatto il macabro rinvenimento nell’auto di un parcheggio della centralissima via Galiero, a Calvizzano. Sul posto sono accorsi i militari dell’Arma e i mezzi di soccorso ma per il 36enne non c’è stato niente da fare.

Avviate le indagini sulle cause. Così come richiesto dal medico legale, la Procura della Repubblica di Napoli Nord ha disposto l’autopsia sulla salma del commerciante. La pista più accreditata è quella del suicidio. Domenico era sposato ma non aveva figli.

Lutto sul web

In queste ore sono decine i messaggi apparsi sul web per ricordarlo. A Giugliano Domenico era molto conosciuto per la sua attività commerciale. “Abbiamo fatto solo danni da piccoli abbiamo trascorso parte della mia infanzia. Insieme non meritavi di morire così giovane: vola in alto, amico mio”, scrive Vincenzo. “Non ci posso pensare da oggi sto scioccata, ti ricorderò sempre col tuo sorriso”, il commento di Pina.