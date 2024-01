Torna la paura a Casalnuovo. Alle prime luci dell’alba di questa mattina, diversi residenti di viale dei Pini sono stati svegliati la rumore di una raffica di colpi d’arma da fuoco.

Allertato il 112, sul posto, intorno alle 5:30, sono arrivati i Carabinieri della locale tenenza. Non risultano feriti e danni a cose o esercizi commerciali.

Da quanto emerso dai primi accertamenti, ancora in corso, sembra che persone sconosciute abbiano sparato colpi d’arma da fuoco e successivamente si siano dileguate.

Spari in viale dei Pini a Casalnuovo: ipotesi ‘stesa’

Nei pressi del civico 78 di viale dei pini, isolato 5, scala b sono stati rinvenuti e sequestrati 2 bossoli. Non è chiaro il calibro dell’arma da cui sono partiti.

Le verifiche starebbero procedendo anche con l’acquisizione di immagini provenienti da telecamere di videosorveglianza poste nella zona, per fare luce su come siano stati sparati i colpi e se avevano un obiettivo preciso.

Sembrerebbe si sia trattato della classica ‘stesa’ a scopo intimidatorio. Un modo per i clan per rimarcare il potere e l’influenza sul territorio, ma anche un metodo di avvertimento per i rivali. Il comune alle porte di Napoli è da tempo teatro di lotta tra clan che si sono resi protagonisti di diverse sparatorie ed estorsioni.

La redazione seguirà da vicino gli sviluppi delle indagini e fornirà ulteriori dettagli non appena disponibili.