Attimi di terrore nella serata di venerdì 18 aprile a San Giovanni a Teduccio, dove una sparatoria ha interrotto le celebrazioni del Venerdì Santo. Poco prima dell’inizio della processione della Via Crucis, alcuni colpi di pistola sono stati esplosi in piazza Capri, proprio di fronte alla parrocchia di San Giuseppe e Madonna di Lourdes.

Spari davanti alla chiesa durante la Via Crucis: paura a San Giovanni a Teduccio

Secondo quanto riferito da testimoni presenti, si sarebbero uditi almeno dieci spari. In pochi secondi, la tensione ha preso il sopravvento: molti dei fedeli si sono rifugiati all’interno della chiesa, altri hanno cercato protezione dietro le auto parcheggiate nella piazza. Uno dei proiettili avrebbe colpito il cofano di un’autovettura, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

Sul posto è subito intervenuta la Polizia di Stato, allertata dalle numerose chiamate di emergenza. Gli agenti hanno effettuato i rilievi tecnici per ricostruire l’accaduto e cercare di identificare i responsabili. Al momento non è ancora chiaro da dove siano partiti i colpi né chi abbia sparato. Gli inquirenti non escludono l’ipotesi di un atto intimidatorio legato a dinamiche criminali.

Nonostante lo spavento, la comunità parrocchiale ha deciso di non fermarsi: la processione della Via Crucis è partita comunque, come previsto. Un gesto che ha assunto un forte valore simbolico, testimoniando la volontà della gente di non piegarsi alla paura.