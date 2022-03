Si spara ancora nell’area a nord di Napoli. Teatro dell’indagine dei Carabinieri è il comune di Casavatore. Nella serata di ieri i militari dell’arma della compagnia di Casoria sono intervenuti in Via Libero Bovio, nei pressi di un cantiere edile.

Poco prima, infatti erano stati segnalati alcuni colpi d’arma da fuoco. Sul posto i militari hanno rinvenuto 2 bossoli di arma verosimilmente a salve. I Carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi del caso e si indaga per capire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Agguato ad Arzano

Non meno di una settimana fa alcuni colpi di pistola sono stati esplosi nei confronti di Antonio Alterio e Daniele La Peruta in un circolo ricreativo ad Arzano. Il primo, Antonio, è il fratello del ras delle palazzine Raffaele, detto “ ‘o sceriffo”, attualmente detenuto ed elemento di spicco del clan della 167. La Peruta, invece, non ha precedenti penali ma gli inquirenti lo inquadrano come fiancheggiatore della cosca.

Scenari di vero e proprio far west. Nell’area nord di Napoli i clan della camorra la fanno da padrone. È in atto una guerra per il predominio dei territori e degli affari illeciti.