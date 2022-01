Spari all’alba a Napoli: questa mattina i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli, dove due persone, a poca distanza tra loro, hanno chiesto di essere soccorse per ferite alle gambe da colpi di arma da fuoco.

Attraverso una prima ricostruzione dei fatti, i due soggetti sarebbero stati feriti nella zona di Mergellina. La dinamica precisa resta ancora da chiarire: sono in corso le indagini dei militari dell’arma.

Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Bagnoli: bisognerà chiarire se le vicende delle due persone ferite siano correlate tra loro.

Chi sono i feriti

Il primo ferito è un giovane del 2002, incensurato, di Marano. Ha riportato due ferite da c.a.f., una per gamba, e sarebbe stato colpito nei pressi degli Chalet di Mergellina, lungo Via Caracciolo. È al momento ricoverato, fortunatamente non in gravi condizioni.