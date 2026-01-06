Si torna a sparare a Napoli. Ad Agnano, un giovane di 20 anni è stato ferito alla gamba sinistra da colpi d’arma da fuoco. I fatti sarebbero avvenuti in via Scarfoglio, dove è intervenuta la Polizia di Stato. Sul manto stradale sono stati trovati bossoli e proiettili, circostanza che ha reso necessario deviare temporaneamente il traffico. Sul posto è giunta anche la polizia scientifica per effettuare i rilievi.

Spari ad Agnano, gambizzato un 20enne in via Scarfoglio

In corso le indagini. Gli agenti stanno acquisendo e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, in particolare quelle delle concessionarie presenti in zona. Nel frattempo il giovane è stato soccorso e trasportato all’ospedale San Paolo per le cure del caso. Al nosocomio il 20enne è stato ascoltato dagli agenti del Commissariato di Bagnoli per ricostruire l’esatta dinamica del ferimento. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe stato avvicinato all’esterno di un locale in via Scarfoglio e ferito con un colpo di pistola. Intanto le indagini proseguono per chiarire movente e dinamica.