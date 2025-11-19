Spari a Pianura nella notte: 40enne ferito alle gambe da tre colpi di pistola

Un uomo di 40 anni è stato ferito a colpi di pistola nella notte tra il 18 e il 19 novembre nel quartiere Pianura, a Napoli. La vittima, un pregiudicato, ha riferito di essere stata raggiunta da tre proiettili alle gambe al termine di una lite avvenuta per motivi banali con un gruppo di giovani. L’episodio si sarebbe verificato in via Evangelista Torricelli, zona considerata roccaforte del clan Carillo-Perfetto.

La dinamica: tre colpi alle gambe dopo una lite per futili motivi

Secondo il racconto fornito ai sanitari del Pronto Soccorso del San Paolo, il 40enne avrebbe avuto una discussione con alcuni ragazzi non identificati. Durante il diverbio, uno di loro avrebbe estratto una pistola e fatto fuoco, colpendolo alle gambe con tre proiettili. L’uomo è stato accompagnato al pronto soccorso intorno all’1:00. Nonostante le ferite, non è in pericolo di vita: i medici hanno effettuato le medicazioni necessarie e disposto una prognosi di 20 giorni, salvo complicazioni.

L’arrivo in ospedale e l’intervento della Polizia

La segnalazione del ferito ha attivato gli agenti del Commissariato Bagnoli, che hanno ascoltato la vittima e raccolto una prima versione dei fatti. Le indagini sono state poi affidate alla Squadra Mobile della Questura di Napoli, che si è recata sui presunti luoghi del ferimento per i rilievi.

Gli spari in via Torricelli: area sotto il controllo del clan Carillo-Perfetto

Il 40enne ha indicato come luogo dell’agguato via Evangelista Torricelli, strada situata nel cuore di Pianura e considerata sotto l’influenza del clan Carillo-Perfetto, attualmente egemone nella zona occidentale di Napoli. Gli investigatori stanno verificando la veridicità del racconto, non escludendo che il ferimento possa essere collegato a dinamiche interne al quartiere o a episodi di criminalità locale.

Telecamere al vaglio degli inquirenti

Un ruolo fondamentale per ricostruire l’esatta dinamica potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza presenti lungo via Torricelli e nelle strade limitrofe. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini per individuare eventuali responsabili o movimenti sospetti nelle ore precedenti e successive al presunto agguato. La Squadra Mobile continua a lavorare per chiarire se il racconto della vittima sia attendibile e per identificare i giovani coinvolti nella lite degenerata in una sparatoria. Al momento, nessuna pista è esclusa.