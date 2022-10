Sparatoria a Napoli, in via Teano. I carabinieri sono intervenuti per l’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco contro una macchina parcheggiata.

Sparatoria a Napoli

Come riporta il Mattino, questa notte sono arrivate diverse telefonate al 112. Molti i residenti allarmati dopo aver udito dei colpi di pistola provenire dalla strada.

Poco dopo i carabinieri sono sopraggiunti in via Teano, traversa di via Vittorio Veneto, strada situata tra i quartieri di Piscinola e Miano. Sul posto i militari hanno rilevato la presenza di una utilitaria parcheggiata in strada crivellata da almeno tre proiettili.

La vettura, da come risulta, si trova nella disponibilità di un uomo incensurato che non avrebbe legami con la criminalità locale. Indagini in corso per ricostruire la dinamica e identificare i presunti responsabili del raid.

Bomba espolosa a Nola

Esplosione anche in provincia. A Nola, in via Marconi, invece, è deflagrato un ordigno artigianale posizionato nei pressi di una macelleria. Il botto ha danneggiato la porta di ingresso e i vetri di un’abitazione nelle vicinanze. Indagini in corso per chiarire dinamica. Si indaga nell’ambito delle estorsioni di matrice camorristica.