Lo scorso lunedì, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti all’Ospedale CTO dei Colli Aminei per un uomo sopraggiunto con ferite di arma da fuoco.

Sparatoria in strada a Napoli per futili motivi, arrestato 18enne

Grazie alle indagini effettuate dagli agenti del Commissariato Scampia, è emerso che un ragazzo, poche ore prima in via Miano angolo via Vittorio Veneto, aveva esploso alcuni colpi da fuoco nei confronti dell’uomo dopo una discussione per futili motivi. A riscontro di quanto appurato, gli agenti, sul luogo dei fatti, avevano rinvenuto e sequestrato un bossolo cal. 7,65.

Pertanto, il 18enne napoletano con precedenti di polizia è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per tentato omicidio e porto abusivo di armi che ieri è stato convalidato