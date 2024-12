Pomeriggio di paura a Napoli, in via Michele Pironti, traversa di Corso Umberto I. Erano circa le 17:00 quando un uomo di 52 anni, è stato colpito da diversi colpi di arma da fuoco alle gambe.

Sparatoria in pieno centro a Napoli, 52enne ferito alle gambe in via Pironti

La vittima, immediatamente soccorsa, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini. Fortunatamente, le sue condizioni non sono ritenute gravi dai medici, ma resta sotto osservazione. Sul luogo dell’agguato sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia di Stato, quelli dell’Ufficio Prevenzione Generale e dei commissariati Decumani e Montecalvario. Gli investigatori hanno già ascoltato diversi testimoni e raccolto elementi utili per ricostruire la dinamica dell’episodio e risalire ai responsabili.

Non sono ancora chiare le motivazioni alla base dell’agguato. Gli inquirenti non escludono alcuna pista, inclusa quella di un regolamento di conti. L’area è stata transennata per consentire i rilievi della Scientifica. Il raid ha suscitato sgomento tra i residenti, che descrivono il quartiere come sempre più ostaggio della criminalità. “Non ci sentiamo più sicuri neanche in pieno giorno”, ha dichiarato una donna che abita nella zona.