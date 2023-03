Si chiama Giuseppe Molinaro il carabiniere che nella giornata di ieri ha ucciso un direttore d’albergo e ha ferito gravemente una donna. L’omicidio a Suio Terme, frazione di Castelforte al confine tra Campania e Lazio. Il killer si è poi costituito a Capua.

Carabiniere casertano uccide rivale in amore e ferisce la fidanzata

Una sparatoria ha squassato nel pomeriggio di ieri la calma di Suio Terme, il piccolo centro montano in provincia di Latina noto per i suoi stabilimenti termali. Polizia, carabinieri e 118 sono intervenuti nel pomeriggio di ieri per un omicidio. A perdere la vita, sotto una raffica di colpi di pistola, Giovanni Fidaleo, 60enne direttore d’albergo. Ferita gravemente una donna di 40 anni, Miriam Mignano, ora ricoverata in codice rosso al Gemelli di Roma dove è stata operata e resta in prognosi riservata.

Alla base del delitto ci sarebbero motivi passionali e una storia di presunti tradimenti. Secondo infatti quanto spiega Il Mattino, la donna aveva da tempo una relazione con il carabiniere e, lavorando nella struttura alberghiera, aveva avuto modo di conoscere il direttore. La 40enne avrebbe intrecciato una relazione anche con lui, una situazione che ha scatenato le gelosie di Giuseppe Molinaro, militare dell’Arma originario di Teano e in servizio presso la stazione di Carinola, che ieri ha perso la testa deciso a consumare la sua vendetta.

Nel primo pomeriggio di ieri dalla provincia di Caserta il carabiniere è così arrivato a Suio. Forse li ha seguiti, o forse lo ha già trovati lì. Li ha incrociati all’esterno dell’hotel e ha esploso una raffica di colpi. Almeno dieci, secondo gli investigatori. Ma Molinaro non si è fermato: ha inseguito le due vittime all’interno della struttura e ha ucciso il direttore d’albergo ferendo gravemente Miriam Mignano. Poi è fuggito, prima di costituirsi poche ore dopo a Capua.

Le condizioni della donna

Al termine della sparatoria, la donna è rimasta ferita all’addome e al torace. La dinamica, i ruoli e il movente sono ancora da chiarire. I sanitari del 118 hanno chiesto l’intervento di un’eliambulanza che è atterrata nel campo sportivo di Suio per portare via la donna ferita.