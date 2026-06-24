Fermato l’autore del ferimento a colpi di pistola di tre persone avvenuto la sera del 16 giugno a San Giovanni a Teduccio. La Polizia di Stato ha eseguito un fermo di polizia giudiziaria nei confronti di un uomo, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di triplice tentato omicidio.

Sparatoria a San Giovanni a Teduccio, feriti padre e figli: c’è un fermo

I fatti risalgono alla serata del 16 giugno 2026, quando in via Vigliena sarebbe scoppiata una lite culminata in una sparatoria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe esploso diversi colpi d’arma da fuoco, ferendo un uomo e i suoi due figli. Dopo l’agguato, il presunto autore si era reso irreperibile, facendo perdere le proprie tracce. Le immediate indagini avviate dagli agenti della Squadra Mobile e le successive attività di ricerca hanno però consentito di localizzarlo e sottoporlo a fermo di polizia giudiziaria.

Una volta completate le formalità di rito, l’indagato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Poggioreale, dove è rimasto a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Successivamente, il GIP del Tribunale di Napoli, accogliendo la richiesta avanzata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha convalidato il fermo disponendo la misura dell’arresto. Le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio il movente della sparatoria e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Alla base della lite ci sarebbe un diverbio per una ragazza.