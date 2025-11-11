Spaccio di droga e furti in abitazioni, 23 ordinanze tra Trento, Roma, Napoli, Palermo e Latina

Maxi-operazione della Polizia di Stato tra Trento, Roma, Napoli, Palermo e Latina. Sgominata organizzazione criminale specializzata in commissione di furti in abitazione e spaccio di stupefacenti. Eseguite 23 misure cautelari emesse dalla Procura di Trento. Gli indagati devono rispondere di associazione per delinquere.

Nell’ambito del blitz, scattato ieri, state anche disposte perquisizioni, oltre che nei confronti dei destinatari delle citate misure cautelari, anche nei confronti di altre 12 persone, per un totale di 35 perquisizioni. Sono 201 i capi di imputazione contestati legati, oltre allo spaccio di sostanze stupefacenti, ai numerosissimi furti in abitazione registrati in Trentino principalmente tra l’estate e l’autunno del 2024. Indagini in corso per ricostruire l’organigramma della banda e definire i ruoli all’interno del gruppo criminale che aveva ramificazioni da Nord a Sud.