“Sotto il segno del Basile”, premiazione del contest di disegni e fumetti per le scuole di Giugliano

Premiati presso la sala consiliare di Giugliano, studenti e studentesse che hanno partecipato al concorso “Sotto il segno del Basile”. Le fiabe del favolista giuglianese sono state d’ispirazione per disegni e fumetti presentati alla commissione composta da esperti del settore, tra cui i maestri del Comix Italia. Gli stessi hanno messo in palio per i vincitori alcuni stage presso la prestigiosa scuola di fumetto. Una partecipazione molto sentita da parte di tutte le scuole di Giugliano.  Ospite d’eccezione della mattinata è stato Danilo Bertazzi, il noto Tonio Cartonio della Melevisione. 

