Spingevano a bordo di una una Lancia Ypsilon una Panda rubata a San Nicola la Strada. Sono stati individuati da un carabiniere libero dal servizio lungo la Sp 335, a Marcianise. Ne è nato un inseguimento culminato in un arresto.

Marcianise, sorpresi a spingere un’auto rubata: un arresto dopo lungo inseguimento fino a Napoli

Il militare, libero dal servizio, stava facendo rientro in caserma. L’intervento della pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile è stato immediato e, alla vista dei militari, gli occupanti della Fiat Panda sono immediatamente scesi dal mezzo e scappati a piedi nelle campagne circostanti, facendo perdere le proprie tracce.

Il conducente della Lancia Ypsilon, invece, ha accelerato repentinamente la marcia allontanandosi in direzione di Napoli. Ne è scaturito un rocambolesco inseguimento che si è protratto sino al centro cittadino di Napoli, in Corso Vittorio Emanuele III, proprio a ridosso delle scale di San Pasquale, dove i carabinieri sono riusciti a bloccare l’auto del fuggitivo.

La ricostruzione

L’uomo alla guida, sceso dalla macchina ha tentato la fuga a piedi ma è stato prontamente raggiunto e bloccato.

Gli immediati accertamenti hanno consentito di scoprire che la Fiat Panda che stavano spingendo sulla SP 335 era stata oggetto di furto consumato nella serata del 29 gennaio scorso a San Nicola la Strada e che anche la Lancia Ypsilon era stata rubata tempo addietro.

Il fermato, un 45enne di Castel Volturno, è stato denunciato in stato di libertà e dovrà rispondere di furto con violenza sulle cose e resistenza a pubblico ufficiale. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Marcianise per rintracciare i complici.