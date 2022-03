Momenti di passione a caro prezzo a Briosco, in provincia di Monza a Brianza. Due uomini, un 48enne di Lecco e un 63enne di Sondrio, sono stati sorpresi a consumare un rapporto intimo in pieno giorno a bordo di un Suv.

Rapporto intimo sul Suv: multa da 3500 euro per due uomini

A notare la scena in pieno giorno alcuni passanti. I due uomini – come racconta Il Giorno – erano all’interno di un’auto, in strada, impegnati a fare sesso in pieno giorno. Un pedone di passaggio, sconcertato da quanto stesse accadendo, ha avvisato i carabinieri della stazione di Giussano. Una pattuglia dei militari dell’Arma si è così precipitata sul posto e ha interrotto il focoso rapporto intimo multando entrambi con una contravvenzione da 3500 euro per atti osceni in luogo pubblico.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, i due amanti erano scesi dalla Valchiavenna per un incontro pomeridiano. Ma hanno commesso l’errore di consumare un rapporto sessuale alla luce del sole. Il più giovane dei due è stato anche denunciato. Il 48enne, infatti, dopo la multa, è sceso dall’auto e ha cominciato a insultare e minacciare i carabinieri. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine (per reati contro la persona, guida senza patente, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale), è stato denunciato per minaccia a pubblico ufficiale.