Da conduttrice di Rai 1 a OnlyFans. Dice addio alla televisione, Sonia Gray sbarca sul mondo dei social e cambia totalmente mestiere. L’ex conduttrice di Uno Mattina annuncia il sua apparizione sulla piattaforma per adulti che garantisce contenuti inediti e piccanti ai suoi utenti.

Sonia Grey arriva su OnlyFans dopo l’addio alla televisione!

Secondo Dagospia, oggi Sonia Grey starebbe pensando a un progetto ben diverso e distante dalla televisione. La showgirl, oggi 52enne, ha aperto infatti un profilo su OnlyFans dove garantisce agli utenti dei contenuti hot.

Guadagno bene sui social, racconta la Gray, ho una discreta visibilità, sto bene qui: non avrei un motivo valido per tornare in tv. Ho rifiutato per pudore. Ho un figlio di 17 anni a cui non voglio dare un dispiacere. Molti pensano che il lavoro della conduttrice tv abbia solo lati positivi. Per me non è assolutamente così. Solo il fatto di dover vivere in una grande città e passare molte ore chiusa in uno studio tv era già abbastanza per pensare di voler cambiare vita. Cosa che ho fatto. E poi non sopportavo l’incertezza: ogni volta che finiva la stagione, scattava l’ansia della riconferma.

Il profilo

