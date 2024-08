Ieri sera, a Somma Vesuviana, un episodio di violenza ha scosso la tranquillità della zona. I carabinieri della compagnia e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Spirito Santo a seguito dell’esplosione di un colpo d’arma da fuoco.

Spari contro finestra di un appartamento a Somma Vesuviana

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, un proiettile ha colpito la finestra di un appartamento occupato da una donna incensurata. Fortunatamente, non si sono registrati feriti nell’incidente.

Le autorità hanno avviato un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare la matrice dell’episodio. Al momento, non sono state diffuse ulteriori informazioni sui possibili moventi o sui responsabili del gesto. Gli inquirenti stanno esaminando tutte le piste, incluse eventuali telecamere di sorveglianza nella zona, per fare luce su questo inquietante episodio.

La comunità di Somma Vesuviana resta in attesa di sviluppi, sperando che le indagini possano portare rapidamente all’individuazione dei colpevoli.