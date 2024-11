Somma Vesuviana, festa abusiva di halloween organizzata sui social: denunciate tre persone

La serata di Halloween prometteva scintille sui social, ma ha avuto un epilogo diverso dal previsto. Tra pubblicità online e ticket venduti in prevendita, l’evento fissato originariamente a Massa di Somma aveva già attirato centinaia di giovanissimi, quando, a poche ore dalla festa, tutto è cambiato.

Un post irriverente – “RIPROVATECI UN’ALTRA VOLTA” – ha annunciato uno spostamento improvviso della location, gettando scompiglio tra i partecipanti e destando l’attenzione delle forze dell’ordine.

I Carabinieri della compagnia di Torre del Greco, da tempo impegnati nel monitoraggio dei social per contrastare i reati e garantire la sicurezza dei cittadini, non si sono lasciati scoraggiare. Seguendo la traccia digitale, hanno scoperto che la festa si era trasferita a Somma Vesuviana. È qui, in un ristorante di via S.M. delle Grazie a Castello, che i militari, con il supporto del NIL e del NAS di Napoli, hanno organizzato un intervento mirato, scoprendo così che il locale, senza alcuna autorizzazione per attività di intrattenimento, era stato trasformato per la serata in una discoteca.

L’operazione ha portato all’identificazione di 848 ragazzi, tutti di età compresa tra i 14 e i 19 anni, intervenuti mascherati per l’occasione. Tra i presenti sono stati individuati il proprietario del ristorante e i due organizzatori, a cui sono stati sequestrati circa 800 euro, ritenuti i guadagni della serata. L’evento è stato immediatamente sospeso per mancanza delle misure di sicurezza necessarie, e i tre sono stati denunciati per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo. È stato avviato anche l’iter per la chiusura definitiva del locale.

Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno inoltre rilevato la presenza di 13 lavoratori impiegati in nero, tutti al servizio del ristorante, aggiungendo così ulteriori capi d’accusa per il proprietario, denunciato per lavoro sommerso e sanzionato con una multa complessiva di 107mila euro.

La festa, che rischiava di trasformarsi in un evento fuori controllo, si è conclusa senza incidenti, con gli ospiti che sono stati invitati ad allontanarsi in modo ordinato.