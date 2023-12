Caserta, 22 dic – “Ieri ho espresso solidarietà e vicinanza al Sindaco di Cellole Guido Di Leone, ed al tutto il Consiglio Comunale, a seguito del gravissimo episodio che ha visto l’esplosione di un ordigno rudimentale all’interno della casa comunale, mentre era in corso in Prefettura un tavolo tecnico sui Beni Confiscati. Fortunatamente i sistemi di sicurezza hanno impedito danni ingenti, mentre le FF.OO sono già operativi per individuare gli autori di questo atroce gesto. Un atto intimidatorio, in perfetto stile camorristico nei confronti delle istituzioni. Questo gesto non solo va condannato fortemente, ma va contrastato con ogni mezzo possibile. Le istituzioni sono state presenti da subito anche attraverso le telefonate di vicinanza del Ministro Piantedosi e dell’On. Wanda Ferro, Sottosegretario agli Interni, adesso e necessario far sentire la vicinanza della società civile e di quelle organizzazioni che si fanno promotori di Azioni di Legalità sui nostri territori, di quella parte sana della nostra comunità che ha da sempre gli anticorpi contro la criminalità organizzata.Oggi è il momento di non far sentire solo chi è sotto attacco.” Lo ha dichiarato Antonio Arzillo, già consulente Commissione Antimafia e Presidente del Centro Fiamma.