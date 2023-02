Il pranzo con gli amici si trasforma in tragedia. Un uomo di 56 anni, di Napoli, è morto soffocato mentre era a tavola in un noto ristorante di Serino, nell’avellinese. I fatti sono accaduti intorno alle 15,30 di oggi, mercoledì 1 febbraio.

Muore soffocato da un boccone di carne, tragedia nel noto ristorante di Serino

Secondo una primissima ricostruzione la vittima sarebbe stata soffocata da una boccone di carne. Nel locale sono giunte immediatamente 3 ambulanze. I sanitari del 118 hanno messo in atto le manovre salvavita, ma per l’uomo, Rosario D’Ambrosio, non c’è stato nulla da fare. Ogni tentativo di salvarlo è risultato inutile.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Serino per gli esami di rito. La salma è stata liberata e riaffidata ai familiari per poter celebrare le esequie. La tragedia ha sconvolto amici e familiari – una comitiva proveniente da Napoli, dove risiedeva anche la vittima – che impotenti hanno assistito al dramma con il personale del ristorante.