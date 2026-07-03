Smantellata banda di cybertruffatori tra Campania e Puglia: 18 arresti, sequestrati computer, smartphone e denaro

Maxi operazione della Polizia di Stato contro un’organizzazione criminale specializzata in sofisticate truffe informatiche e nel riciclaggio di denaro. Nelle prime ore di oggi sono state eseguite 18 misure cautelari, di cui 9 in carcere e 9 agli arresti domiciliari, nei confronti di altrettanti indagati tra Campania e Puglia. L’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia e ha visto impegnati oltre 80 specialisti della Polizia Postale provenienti da diverse regioni d’Italia.

Le accuse: associazione per delinquere, riciclaggio e falso

Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe informatiche, riciclaggio e falsificazione di documenti e assegni. Contestualmente all’esecuzione delle misure cautelari, gli investigatori hanno effettuato numerose perquisizioni, sequestrando computer, smartphone, denaro contante e software utilizzati, secondo gli inquirenti, per alterare assegni e documentazione.

Due cellule operative tra il Napoletano e il Foggiano

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’organizzazione criminale sarebbe stata strutturata in due distinti gruppi operativi: uno con base nel napoletano e l’altro nel foggiano. Proprio in provincia di Foggia sarebbe stato commesso il reato più grave contestato nell’inchiesta, quello di riciclaggio, mentre le indagini hanno consentito di ricostruire numerose truffe per importi particolarmente elevati e di bloccare la monetizzazione di ingenti somme di denaro.