Slot machine illegali per incassare le giocate: guadagni da 25 milioni, tre arresti tra Napoli, Salerno e Foggia

Tre persone sono state arrestate nelle province di Salerno, Napoli e Foggia con l’accusa di far parte di un’organizzazione dedita al gioco d’azzardo illegale. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia, hanno fermato Domenico Chiavazzo, Paolo Memoli e Giovanni Petruzzellis. I primi due sono finiti in carcere, mentre per il terzo sono scattati gli arresti domiciliari.

Slot machine illegali in tutta Italia: il sistema “Lireservice”

Secondo gli investigatori, i tre avrebbero gestito un sofisticato circuito di gioco online abusivo chiamato Lireservice. Il sistema era accessibile attraverso speciali slot machine denominate “Totem”, installate in numerosi esercizi commerciali in tutta Italia. Le macchine erano collegate a una piattaforma gestita direttamente dagli indagati, che permetteva di aggirare i controlli dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e incassare clandestinamente tutte le giocate.

Profitti illeciti per 25 milioni e legami con i Casalesi

Le indagini hanno ricostruito un giro d’affari illecito stimato in circa 25 milioni di euro. Oltre al gioco abusivo, gli indagati sono accusati di riciclaggio, autoriciclaggio, emissione di fatture false e trasferimento fraudolento di valori. Per il settore del gioco online illegale è contestata anche l’aggravante mafiosa: la rete avrebbe agevolato la fazione Schiavone del clan dei Casalesi.

Contestualmente agli arresti, i carabinieri hanno eseguito un sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di 4 milioni di euro. Nel provvedimento rientrano società riconducibili agli indagati, auto di lusso e numerosi immobili. Un duro colpo a un sistema criminale che aveva ramificazioni in tutta la Penisola e un’ingente capacità di generare profitti illeciti.