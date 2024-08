Passeggiare per le strade del centro storico di Giugliano significa fare slalom tra rifiuti e ingombranti. Nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato la situazione in cui versa Via Cumana, arteria che collega il convento dei Monaci ad alla Collegiata di Santa Sofia. Oggi siamo stati in Via Licoda, sempre nel cuore del centro storico cittadino e a ogni passo un ostacolo. Come se non bastasse la strada stretta che rende difficile camminare per i pedoni, bisogna fare attenzione ai rifiuti. Come vedete sul ciglio della strada vi sono due sedie di plastica rotte. Proseguendo da lontano è ben visibile un cumulo d’ingombranti, ci avviciniamo e questo è quello che troviamo. Poco più avanti un triciclo elettrico rotto messo all’angolo con una viuzza che sbuca proprio in via Licoda. Il parcheggio selvaggio, poi, non facilita la passeggiata. Un fenomeno che soprattutto nei giorni d’estate è andato a intensificarsi proprio come raccontano le immagini.