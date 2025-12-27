Sindaco aggredito sotto casa nel salernitano, picchiato con una spranga: fratture a mani e braccia

Grave episodio a Castiglione del Genovesi: il sindaco Carmine Siano è stato aggredito ieri sera, venerdì 26 dicembre, mentre si recava al plesso scolastico per assistere a una recita natalizia.

Il bollettino medico segnala frattura scomposta dell’arto inferiore sinistro, frattura composta dell’arto superiore sinistro, fratture alle dita della mano destra e ferite multiple sul corpo e sul viso. Siano è ricoverato in Ortopedia all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico.

Dinamica e indagini

L’aggressione sarebbe avvenuta con una spranga o un bastone, ma i motivi restano sconosciuti. I carabinieri indagano in tutte le direzioni, escludendo al momento l’ipotesi di rapina. Il fratello del sindaco ha raccontato che Siano non ha avuto il tempo di vedere l’aggressore, mentre il vicesindaco Luigi Giannattasio ha dichiarato: “Colpendo il sindaco hanno colpito l’istituzione, lo Stato e la comunità tutta”.

Solidarietà istituzionale

È arrivata la vicinanza del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, che ha espresso solidarietà al sindaco: “A lui vanno i miei auguri di pronta guarigione. L’auspicio è che venga fatta piena luce sull’accaduto e che simili atti di violenza non trovino mai spazio nella nostra comunità”.