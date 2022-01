Simona Tabasco è un’attrice italiana, nel cast della serie tv Doc – Nelle tue mani, in onda con la seconda stagione e molto apprezzata dal pubblico, in cui interpreta la dottoressa Elisa. Di origini napoletane, è nota per aver interpretato ruoli in produzioni di grande successo.

Scopriamo maggiori dettagli in merito alla vita privata e professionale di Simona.

Simona Tabasco: chi è, età, altezza, fisico

Simona Tabasco è nata a Napoli il 5 aprile 1994, sotto il segno dell’Ariete. Ha 27 anni e un fratello gemello, che si chiama Marco. Fin da piccola ha avuto la passione per la recitazione. E’ alta 168 cm mentre non sono note informazioni in merito al suo peso.

Da bambina giocava a interpretare dei ruoli, finché i suoi genitori non hanno deciso di iscriverla a un corso per studiare recitazione.

Simona Tabasco: serie tv, Doc

Simona Tabasco si trasferisce a Roma, dove ha frequenta il Centro Sperimentale di Cinematografia, conseguendo il diploma. La sua prima occasione per farsi notare nel mondo dello spettacolo l’ha avuta al Giffoni Film Festival, per il quale ha girato due cortometraggi.

Dal 2013 ha poi iniziato a lavorare nella serie televisiva Fuoriclasse 2. Mentre ha esordito sul grande schermo nella pellicola Perez di De Angelis, un lavoro che le è valso il Premio Guglielmo Biraghi.

Due anni dopo, è tornata in televisione con Fuoriclasse 3 ed È arrivata la felicità. Nel novembre dello stesso anno, è stata madrina del Roma Fiction Fest. Ha preso parte alla fiction I bastardi di Pizzofalcone, per poi girare il film I babysitter.

Nel 2018, ha recitato nel lungometraggio Bob & Marys e nella seconda stagione di È arrivata la felicità. Uno dei ruoli di maggiore successo è stato quello della dottoressa Elisa nella serie Doc – Nelle tue mani, nel 2020. Attualmente, è in onda la seconda stagione, accanto a Luca Argentero.

Ha recitato nella serie Luna Park, prodotta per Netflix nel 2021.

Simona Tabasco: vita privata, fidanzato

Della vita sentimentale di Simona Tabasco non si conoscono molti dettagli: ciò che è noto, è che l’attrice napoletana ha avuto una lunga storia d’amore, divenuta anche convivenza, poi terminata.

Si è vociferata una love story con il il violinista e compositore degli Afterhours Rodrigo D’Erasmo, mai né confermata né smentita. Attualmente, Simona non ha dichiarato di avere un fidanzato.

Simona Tabasco: Instagram

L’attrice ha un proprio profilo Instagram, seguito da circa 107mila followers, con cui ama condividere scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.