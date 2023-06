Ci sono tutti o quasi ai funerali di Silvio Berlusconi al Duomo di Milano. In duemila hanno affollato le navate della Chiesa. In prima fila le telecamere di Mediaset hanno ripreso Marta Fascina, l’ultima sua compagna. Il fratello Paolo. E poi figli: Pier Silvio, Barbara, Luigi, Marina. E anche Veronica Lario, l’ex moglie del Cavaliere.

I funerali di Berlusconi: “E’ stato un uomo e ora incontra Dio”

Non sono mancati momenti di grande commozione durante le esequie celebrate dall’arcivescovo di Milano Mario Delpini. Marta, con il volto segnato dalle lacrime, guardava fisso il feretro di Silvio Berlusconi. Ripresa dalle telecamere anche Barbara D’Urso, con le mani congiunte tra la folla in segno di preghiera. Tra i conduttori Mediaset anche Gerry Scotti. Poi la carrellata di politici e istituzioni: dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Matteo Salvini, Gianni Letta, Ignazio La Russa.

“Silvio Berlusconi è stato un uomo ed ora incontra Dio”, ha commentato l’arcivescovo Delpini durante la sua omelia. “Quando un uomo è un personaggio, allora è sempre in scena. Ha ammiratori e detrattori. Ha chi lo applaude e chi lo detesta. Silvio Berlusconi è stato certo un uomo politico, è stato certo un uomo d’affari, è stato certo un personaggio alla ribalta della notorietà”, ha spiegato Delpini. E in quanto uomo ha voluto “Vivere e amare la vita. Vivere e desiderare una vita piena. Vivere e desiderare che la vita sia buona, bella per sé e per le persone care. Vivere e intendere la vita come una occasione per mettere a frutto i talenti ricevuti”.

Chi c’era ai funerali di Silvio Berlusconi

La commozione avvolge la famiglia di Silvio Berlusconi non appena il feretro dell’ex premier arriva davanti all’altare nel duomo di Milano. In lacrime la primogenita Marina, la compagna Marta Fascina e il figlio Pier Silvio che, prima di sedersi, ha abbracciato Maria De Filippi. Barbara e Pier Silvio si sono stretti per un istante la mano. In prima fila anche il fratello Paolo che non è riuscito a trattenere il dolore. Presenti anche volti noti del mondo dello spettacolo, come Gerry Scotti e Barbara D’Urso.

Dall’Europa il presidente del Partito popolare europeo Manfred Weber e, in rappresentanza della Commissione Ue, Paolo Gentiloni. Presenti gli ex premier Mario Draghi e Mario Monti, il premier ungherese Viktor Orban, l’emiro del Qatar e il presidente dell’Iraq, Abdul Latif Rashid, che è in visita in Italia.

Presenti Matteo Renzi e Carlo Calenda e, dopo molta discussione, anche la segretaria del PD Elly Schlein. L’ex alleato Pierferdinando Casini al funerale come Benedetto Della Vedova per +Europa.

C’è il mondo degli imprenditori. Certamente la famiglia Moratti con Letizia che è stata presidente della RAI, ministra e sindaca di Milano, i fedelissimi Adriano Galliani e Fedele Confalonieri, insieme ai dirigenti storici di Mediaset, Milan e Monza.

Non mancano i suoi giocatori e allenatori. Su tutti Franco Baresi, Paolo Maldini e Arrigo Sacchi con i rappresentanti dell’Inter, Marotta e Zhang, il presidente del Torino Urbano Cairo e quello del Napoli De Laurentiis, esponenti della Juventus e di molte altre squadre. Il presidente della Fifa Gianni Infantino.