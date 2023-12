Incidenti nei cantieri edili, un seminario della Asl Napoli 2 Nord

Un seminario sulla prevenzione delle cadute dall’alto nell’edilizia organizzato dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 2 Nord. L’evento, tenutosi ieri presso la Sala Auditorium del Centro di Formazione per la Sicurezza in via Leonardo Bianchi a Napoli, è stato rivolto a lavoratori edili, tecnici e rappresentanti delle istituzioni.

Sicurezza nei lavori edili, un seminario della Asl Napoli 2 Nord

Tra i temi trattati: le tipologie di cadute dall’alto nell’edilizia, i fattori di rischio che le provocano, le misure preventive da adottare, l’uso dei dispositivi di protezione individuale e le conseguenze delle cadute dall’alto. Queste, infatti, rappresentano uno dei principali rischi professionali nell’edilizia; in Italia, ogni anno si verificano circa 20.000 incidenti sul lavoro a causa di cadute dall’alto, di cui circa 2.000 sono mortali.

Nel biennio 2022-2023, nel territorio dell’Asl Napoli 2 Nord, sono stati registrati 23 infortuni per cadute dall’alto, di cui 18 con gravi esiti e 5 mortali. L’ASL Napoli 2 Nord con questo seminario, ha, anche, inteso contribuire alla diffusione della cultura della prevenzione dei rischi nell’edilizia. Grazie all’attività di prevenzione dell’ASL Napoli 2 Nord, che ha ispezionato 611 aziende ed effettuato 1.224 sopralluoghi il numero di incidenti nei cantieri edili è diminuito. La Direzione Strategica dell’ASL per conferire ulteriore concretezza alla propria azione ha, inoltre, assunto ulteriori 20 tecnici della prevenzione destinati al Dipartimento.