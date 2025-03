Sicurezza ad Aversa, Prefetto Volpe: “Non c’è bisogno di un patto, c’è attenzione da Prefettura e forze dell’ordine”

“C’è grande attenzione su Aversa, non c’è bisogno di un patto. C’è una grande attenzione da parte delle forze dell’ordine sul territorio e si vede anche nella capacità di risposta a questa violenza”. A dirlo è il Prefetto di Caserta, Lucia Volpe, rispondendo a una domanda di Teleclubitalia sul tema della sicurezza e della movida violenta, alla luce delle frequenti risse che si verificano in città e del patto per la sicurezza che si sarebbe dovuto siglare con il sindaco di Aversa.

Sicurezza ad Aversa, Prefetto Volpe: “Non c’è bisogno di un patto, c’è già attenzione da Prefettura e forze dell’ordine”

“Purtroppo non è un fenomeno che riguarda solo Aversa, ma tanti altri luoghi della movida frequentati dai giovani”, ha sottolinaeato il prefetto, intervenuto questa mattina alla riapertura della chiesa di San Biagio, ad Aversa, dopo cinque anni di lavori di restauro.

“Quindi, grande attenzione da parte delle forze dell’ordine e della Prefettura, ovviamente per coordinare tutte le energie presenti sul territorio in modo da poter assicurare quella sicurezza in tanti luoghi”, ha concluso il prefetto Volpe.