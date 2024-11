“Siamo in regola, è solo accanimento”, Pasquale Manna e la figlia Tania raccontano il loro fenomeno social

Un successo inaspettato quello della Famiglia Manna, la loro vendita di auto ha conquistato il web. Nei mesi scorsi, però, un problema burocratico ha costretto l’attività a fermarsi. Pasquale non si è perso d’animo e ha ricominciato investendo su una nuova attività sebbene dopo poche ore dall’inaugurazione, i Vigili a seguito di un controllo, avevano posto sotto sequestro una parte dell’attività. Il Pm, però, ha dopo poco dissequestrato l’area. Pasquale e la figlia Tania, adesso sono a lavoro, ma il loro successo social è innegabile. Una strategia involontaria e una vitalità inaspettata sebbene adesso, Tania è ben consapevole dell’utilizzo dei social. Come spesso accade, ci sono oneri o onori dietro ad una vita social. Tania, mente dell’attività soprattutto su Tik Tok parla di “accanimento” a seguito del grande consenso ricevuto sul web. Un vero e proprio fenomeno tanto da esser stati citati Paolo Sorrentino. Nella nostra intervista Pasquale e Tania passano in rassegna la loro storia, familiare, professionale e social.