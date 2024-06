Avrebbe minacciato di morte e pedinato il suo ex socio, imprenditore locale di Giugliano, per almeno tre mesi (da marzo a giugno 2024).

I Carabinieri della Stazione di Varcaturo hanno così arrestato, perché gravemente indiziato di atti persecutori, un 42enne del posto. L’operazione è arrivata su su ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord, dopo un’indagine condotta sotto la direzione della Procura di Napoli Nord.

42enne arrestato a Varcaturo: minacciava di morte e pedinava l’ex socio anche vestito da “batman”

L’indagato, in diverse occasioni, ha adottato comportamenti intimidatori, seguendo la vittima nei luoghi che frequenta abitualmente, inclusi quelli frequentati dai suoi figli.

In un caso, piuttosto eclatante, avrebbe addirittura indossato una maschera di “Batman” endanneggiato una telecamera di videosorveglianza di fronte a una struttura per anziani gestita dall’imprenditore e dal fratello. In un’altra occasione, lo stesso uomo avrebbe forato gli pneumatici di un furgone di proprietà delle vittime, sempre mascherato da Batman.

Le indagini suggeriscono che le motivazioni dietro queste azioni persecutorie possano essere legate a dispute economiche non completamente chiarite, derivanti da una precedente partnership commerciale tra l’indagato e il fratello della vittima.

L’uomo arrestato è ora in carcere, in attesa di comparire davanti al giudice per rispondere delle accuse.