Stava tagliando la legna quando, improvvisamente, si è sentito male. È morto così Enrico Raccio, 69 anni, residente a Gioia Sannitica, piccolo comune del Casertano. A darne notizia è Edizione Caserta.

Si sente male mentre taglia la legna nel Casertano: Enrico trovato senza vita

Il corpo senza vita è stato ritrovato sabato pomeriggio, 11 febbraio, in un terreno di sua proprietà. Stando a quanto emerso l’uomo era uscito di casa per tagliare la legna in un fondo agricolo, quando sarebbe stato colpito da un malore che si è rivelato fatale. I familiari non vedendolo rientrare, si sono preoccupanti e sono andati alla sua ricerca.

Lo hanno ritrovato poco dopo riverso a terra accanto al luogo dove stava tagliando la legna, già senza vita. Sul posto è intervenuta un‘ambulanza del 118: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso.