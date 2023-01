Si sente male mentre è in fila alle Poste nel Casertano: uomo muore davanti ai presenti

Ha accusato un malore improvviso e si è accasciato a terra mentre era in fila alle Poste. Così è morto un uomo – le cui generalità non sono state diffuse -, residente a Sepicciano, frazione del comune di Piedimonte Matese, in provincia di Caserta.

La tragedia risale a ieri. Sotto choc i dipendenti e i clienti che erano in fila con la vittima. Come anticipa Edizione Caserta, l’uomo era all’interno dell’ufficio postale per svolgere delle commissioni quando, all’improvviso, si è sentito male. La vittima ha poi perso i sensi, stramazzando al suolo davanti ai presenti. Subito è scattato l’allarme: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, nonostante i tentativi di rianimarlo, non hanno potuto fare altro che constarne il decesso. Ormai per l’uomo non c’era più niente da fare. Oltre al personale medico-sanitario, anche gli agenti della Municipale per i rilievi del caso. Resta da capire, al momento, cosa abbia provocato la morte dell’uomo, anche se l’ipotesi più accreditata è quella secondo cui la vittima sarebbe stata colpita da un infarto che non gli ha lasciato scampo.