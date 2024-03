Si nascondevano nei frigoriferi dei negozi, poi al momento giusto uscivano allo scoperto e facevano razzia di cellulari, consolle e altri dispositivi. È quanto scoperto dalla Polizia Postale di Milano, che ha sgominato una banda composta da quattro criminali campani.

Si nascondevano nei frigoriferi per svaligiare i negozi: sgominata banda di 4 ladri campani

I malviventi avevano preso di mira un’unica catena, colpendo diversi punti vendita tra Benevento, Lucca, Firenze, Padova, Bergamo e Avezzano. Si intrufolavano all’interno dei frigoriferi in esposizione dopo aver rimosso le mensole interne. Poi uscivano dal loro nascondiglio quando il negozio si svuotava ed entravano in azione. Il bottino raccolto ammonta a circa mezzo milione di euro.

Gli arresti

Il quartetto è stato ristretto agli arresti domiciliari dalla Polizia Postale di Milano – provvedimento in seguito convertito in obbligo di dimora per tre di loro – nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze. L’indagine rientra in un’inchiesta più ampia che aveva ad oggetto le spese effettuate con carte di credito trafugate durante la consegna postale a domicilio.