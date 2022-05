E’ diventata una star del web in poche ore Ernesto Colella, l’uomo originario di Pianura che si è “infiltrato” tra i tifosi milanisti per vendere bandiere e gadget rossoneri in occasione della vittoria dello scudetto. “Sì, mi sono finto tifoso – ammette a “La Radiazza” – in questo modo sono riuscito a guadagnare di più”.

Da Napoli a San Siro: si finge tifoso del Milan per vendere sciarpe e magliette

Il filmato che ritrae Ernesto mentre vende sciarpe e magliette è diventato virale sul web. Si vede l’uomo esultare per il tricolore milanista, salvo poi “tradirsi” alla fine della clip quando si lascia sfuggire un sommesso “Forza Napoli”. A diffondere il video, tramite la sua pagina Facebook, è stato il conduttore radiofonico di Radio Marte Gianni Simioli. Dopo questa inaspettata popolarità, Ernesto Colella è stato contattato da Simioli e intervistato in radio. Ha così raccontato la sua storia.

“Sono un ex detenuto – ha spiegato -, ho pagato per i miei sbagli e per fortuna ho trovato qualcuno che mi ha dato una seconda opportunità”. Successivamente ha ammesso la sua trovata istrionica per guadagnare dalla vendita dei gadget rossoneri: “Sì è vero, mi sono finto milanese e tifoso del Milan, così sono riuscito a guadagnare di più. Se avessi detto che sono di Napoli mi avrebbero chiesto sconti sulle magliette e sciarpe. Faccio la stessa cosa quando vado a Roma o Torino. Meno male che ha vinto il Milan, ho rischiato prendendo solo gadgets dei rossoneri e non dell’Inter. Che s’addà fa pe campà”.

Nonostante la messinscena, la gag è piaciuta a migliaia di utenti, che hanno condiviso il video rendendolo virale, sia su Facebook che su Instagram e Tik Tok. In molti hanno visto nel comportamento di Ernesto un classico esempio di napoletanità: l’uomo ha appoggiato la tifoseria avversaria pur di vendere ma poi manifesta ugualmente la sua fede sportiva e il suo attaccamento alla città d’origine.