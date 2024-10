Problema fisico per Olivera durante la sfida tra il suo Uruguay e l’Ecuador. Conte pensa a Spinazzola a sinistra per la trasferta del Napoli a Empoli. A centrocampo possibile novità Gilmour. L’allenatore farà il definitivo punto della situazione, quando avrà nuovamente a disposizione anche tutti i giocatori che sono stati impegnati con le rispettive nazionali.

Sulla sinistra ritorna Spinazzola

Il problema del laterale uruguagio dovrebbe tenerlo sicuramente Out per la sfida di domenica al Castellani alle 12:30 con l’Empoli che l’anno scorso riuscì a battere gli azzurri sia all’andata che al ritorno. Sulla sinistra pronto Spinazzola che ritrova un posto da titolare dopo essere stato scavalcato nelle gerarchie.