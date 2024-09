Si era dato fuoco per evitare di essere ricoverato dopo l’ennesimo litigio con il padre. Purtroppo, Vittorio Ciccarelli, 42 anni, di Piedimonte Matese, non ce l’ha fatta: è deceduto due giorni fa nel reparto Grandi Ustionati del Cardarelli di Napoli.

Piedimonte Matese, si dà fuoco per evitare il ricovero: 42enne muore al Cardarelli

L’uomo ha riportato ustioni sul 50% del corpo e le ferite riportate non gli hanno lasciato scampo. L’11 settembre scorso, durante un intervento dei Carabinieri al culmine di una lite con il papà, il 42enne, affetto da problemi mentali, si era cosparso di liquido infiammabile nella sua abitazione di via Monte Muto e si era dato alle fiamme. In quei tragici momenti rimasero feriti anche 4 militari della locale Compagnia, raggiunti da un ritorno di fiamma, e un vigile del fuoco.

Prima trasportato all’ospedale di Piedimonte Matese, fu poi ordinato il suo trasferimento presso la struttura ospedaliera specializzata di Napoli, il Cardarelli. Il 17 settembre, purtroppo Ciccarelli è deceduto. Le comunità di San Potito Sannitico e Piedimonte Matese – paesi in cui Vittorio e il padre vivevano – sono addolorate per la morte di Vittorio e per il lutto che ha colpito la famiglia Ciccarelli.