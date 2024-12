Mattinata di caos al Vomero, dove una voragine si è aperta in via Gioachino Rossini, proprio di fronte allo Stadio Arturo Collana.

Si apre una voragine al Vomero: disagi e traffico in tilt

Il cedimento, avvenuto questa mattina mercoledì 11 dicembre 2024, ha mandato in tilt il traffico nella zona, provocando lunghe code e proteste da parte di automobilisti esasperati. Clacson impazziti e auto bloccate sono diventati la scena abituale nelle strade limitrofe.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale dell’Unità Operativa Vomero, insieme ai tecnici e agli operai dell’Abc, l’azienda speciale dell’acquedotto pubblico, che ha avviato i lavori di verifica sulla rete fognaria e di messa in sicurezza dell’area.

La situazione è costantemente monitorata dalla presidente della V Municipalità Vomero-Arenella, Clementina Cozzolino. I tecnici hanno segnalato che il cedimento potrebbe essere legato a problemi della rete fognaria, e i lavori per il ripristino potrebbero richiedere diversi giorni, complicando ulteriormente la circolazione nel quartiere.

Proteste e richieste di intervento

Non sono mancate le polemiche. Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori Collinari, ha denunciato l’ennesimo episodio di disagi nel quartiere, con particolare riferimento al traffico:

“Anche stamattina ambulanze a sirene spiegate sono rimaste bloccate in piazza Medaglie d’Oro, nei pressi del pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Santobono. Cosa si aspetta a intervenire?“ ha dichiarato Capodanno, sottolineando la necessità di una gestione più efficace della viabilità al Vomero.

Parallelamente, si riaccende il dibattito sull’istituzione di una ZTL (Zona a Traffico Limitato) per il quartiere collinare. Secondo alcuni residenti, questa misura potrebbe rappresentare una soluzione per alleggerire il traffico e migliorare la qualità della vita nel quartiere.

Disagi per residenti e commercianti

Intanto, i disagi non riguardano solo gli automobilisti. Residenti e commercianti lamentano le difficoltà di movimento e l’impatto negativo sulle attività economiche. “Non bastano i lavori in corso in altre zone, adesso anche una voragine a paralizzare tutto”, commenta un negoziante della zona.

La voragine di via Gioachino Rossini è solo l’ultimo episodio di un problema più ampio che riguarda le infrastrutture e la viabilità di Napoli. Una questione che continua a generare malcontento e richieste di intervento immediato, per evitare che situazioni come questa si ripetano.