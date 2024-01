Dopo la pausa per la sosta natalizia ritorna in campo la serie C con il ventesimo turno e primo del girone di ritorno. Per il Giugliano derby con il Sorrento, la Juve Stabia tenta la fuga in vetta.

Il programma del 20° turno

Turno dell’epifania che si apre oggi alle 14 con le dirette inseguitrici alla vetta, il Picerno, rivelazione del girone d’andata, che ospita il Virtus Francavilla, Casertana in trasferta a Monopoli per restare in scia.

Alle 16:15 L’Avellino ospite del Latina per la corsa play off. Derby allo Zaccheria tra Foggia e Taranto. Infine il derby tra Benevento e Turris con i sanniti che provano ad uscire dalla crisi dopo le 3 sconfitte nelle ultime quattro giornate.

Il programma della domenica si apre alle 14 con il Messina cerca punti salvezza ospitando l’Audace Cerignola, alle 16:15 derby campano tra Giugliano e Sorrento con i gialloblù a caccia di punti play off per dimenticare gli ultimi 2 ko del 2023. Alle 18:30 Scida Crotone-Catania con i calabresi che vogliono riscattare il ko con l’Avellino e gli etnei che cercheranno di replicare la prestazione di Benevento dell’ultimo turno. Scontro play out tra Potenza e Brindisi.

Alle 18:30 scende in campo anche la Capolista Juve Stabia che cerca la fuga nel testacoda contro il fanalino di coda Monterosi Tuscia.