Si appropriò di 2 milioni di euro dalle casse dei Carabinieri: ex brigadiere condannato a 9 anni

È stato condannato a nove anni, un mese e 15 giorni di reclusione militare Tommaso Tafuro, brigadiere capo qualifica speciale dei Carabinieri in congedo, imputato per peculato militare continuato pluriaggravato. L’ex carabiniere è accusato di essersi appropriato indebitamente di circa 2 milioni di euro custoditi nelle casse del Comando Legione Carabinieri Campania.

L’ammanco scoperto dopo il pensionamento

Il caso è emerso nel 2021, quando Tafuro è andato in quiescenza per limiti di età. Il militare che lo ha sostituito si è accorto che i conti della caserma “Salvo D’Acquisto” non tornavano, facendo scattare le indagini.

Incassati 78 assegni

Le investigazioni, coordinate dalla Procura militare e condotte dal Comando Provinciale, hanno accertato che Tafuro avrebbe incassato indebitamente 78 assegni, sottraendo il denaro di cui aveva la gestione per ragioni di servizio.

La sentenza del Tribunale Militare

Il Tribunale Militare di Napoli ha disposto anche la degradazione, il pagamento delle spese processuali e il risarcimento dei danni: 2 milioni di euro patrimoniali e 500mila euro per il danno d’immagine all’Amministrazione della Difesa, costituita parte civile tramite l’Avvocatura dello Stato.