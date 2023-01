Si addormenta mentre allatta il figlio e il bimbo muore soffocato. E’ la tragedia che si è consumata nel reparto di ginecologia dell’ospedale Pertini di Roma. Ad anticiparne i dettagli è il quotidiano Open.

Roma, si addormenta mentre allatta il figlio: il bimbo muore soffocato

La vicenda risale al 7 gennaio scorso. Una donna italiana di 30 anni partorisce un maschietto. Un momento di gioia che però si sta trasformando in dramma. A tre giorni dalla venuta al mondo del nascituro, infatti, la neo-mamma lo prende tra le braccia per allattarlo. E’ tardo pomeriggio. Forse complice lo stress di quei giorni, la donna si addormenta mentre sta allattando il bimbo.

La mamma si piega e si accascia su se stessa, soffoccando col suo peso il neonato. Neanche il pianto disperato del bimbo riesce a richiamare l’attenzione. A fare la tragica scoperta è l’infermiera di servizio a mezzanotte, durante il giro di controllo delle stanze. Quando la neo-mamma si risveglia e si rende conto di quanto accaduto, comincia a urlare a squarciagola svegliando l’intero reparto. Niente però può riportare in vita il figlio di appena 3 giorni.

Le indagini

Sul caso indaga la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo di indagine con l’accusa di omicidio colposo. Secondo il protocollo, infatti, sarebbe stato il personale dell’ospedale a dover sorvegliare che il neonato venisse riportato in culla dopo l’allattamento. Lo prevedono i protocolli proprio per evitare i danni collaterali del co-sleeping, considerato tra le principali cause di morte dei neonati. Sotto accusa, dunque, il personale sanitario del Pertini.