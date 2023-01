La revenge song di Shakira “Music Session #53”, prodotta da Bizarrap e dedicata a Gerard Piqué e Clara Chia Marti, continua a macinare ascolti. E sui social spopolano le parodie e i meme che vedono protagonista la cantante colombiana, ma anche l’ex marito e la nuova fidanzata.

Shakira diventa neomelodica: la versione di Nancy Coppola

Tra le parodie più virali su Tiktok c’è quella di Nancy Coppola, che ha rifatto la canzone sostituendo le parole in spagnolo con quelle in napoletano.

“Se Shakira fosse stata una cantante neomelodica”, è il titolo del video che ha già raccolto oltre un milione di visualizzazioni solo sul social cinese.

E così, frasi come: “me dejaste de vecina la suegra/con la prensa en la puerta” (mi hai lasciato la suocera come vicina di casa/con la stampa fuori dalla porta) diventa “m’he rimasto ‘a gnora proprio ‘e dimpetto/mmiezo ‘e nciuce da gente (mi hai lasciato la suocera al palazzo di fronte/tra gli inciuci della gente)”.

Letterale la traduzione del ritornello: “es igualita que tú,

pa’ tipos como tú”, in napoletano diventa “e proprio tale quale a te, pe tipe comm’a te”.

In tanti hanno apprezzato la versione partenopea di “Music Session #53”, al punto che qualcuno tra i fan le ha scritto: “suona meglio in napoletano che in spagnolo”. “Sono sicuro che Shakira apprezzerebbe moltissimo ascoltandola. Riprodotta benissimo, mi piacerebbe che fosse completa. Complimenti li meriti tutti”, ha commentato un altro utente.