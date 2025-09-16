Sgominata banda degli orologi di lusso tra Napoli e Caserta, scattano nove arresti

Sgominata organizzazione specializzata nel riciclaggio e nella ricettazione di orologi di lusso. La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di misure cautelari emessa dal Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura, nei confronti di nove persone tra i 20 e i 49 anni. Per un 49enne è stato disposto il carcere, mentre gli altri otto sono finiti ai domiciliari. Alcuni indagati risiedono nelle province di Caserta (tra cui Marcianise e Casagiove), altri invece nell’area metropolitana napoletana.

Sgominato banda degli orologi di lusso tra Napoli e Caserta, scattano nove arresti

L’indagine, avviata nel gennaio 2023 a seguito dell’arresto di due minorenni accusati di rapine di orologi di lusso, ha portato alla scoperta di un’organizzazione criminale attiva tra Napoli e dintorni, specializzata nella ricettazione e nel riciclaggio di orologi di grande pregio. I segnatempo, provenienti da furti, rapine o truffe – oppure contraffatti e privi di documentazione – venivano destinati principalmente al mercato mediorientale, grazie a rapporti con intermediari russi presenti negli Emirati Arabi. Una parte del materiale veniva invece rivenduta in Germania, durante fiere dedicate al settore.

Gli inquirenti hanno individuato come leader del gruppo un uomo già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici. Suo figlio ricopriva il ruolo di corriere, occupandosi della consegna degli orologi agli acquirenti, mentre un tecnico orologiaio metteva a disposizione il proprio laboratorio per consentire gli incontri tra il capo e i compratori. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati 82mila euro in contanti e 18 Rolex, dal valore stimato di circa 450mila euro. Si tratta di provvedimenti cautelari emessi nella fase delle indagini preliminari: tutti i coinvolti devono essere considerati innocenti fino a un’eventuale condanna definitiva.