Con l’arrivo di mister Michele Pazienza in panchina, l’Avellino ritrova gioco, goal e risultati. Poker al Monopoli, con la spinta offensiva che si è concretizzata nella ripresa. Ad aprire la marcature le rete di Sgarbi, poi Patierno, il tris di Armellino e la doppietta personale di bomber Patierno.

Serie C. Poker Avellino, Casertana e Sorrento in difficoltà

I tifosi irpini tornano quindi a sorridere. Il Sorrento cade invece a Crotone. Allo Scida, per i padroni di casa il goal della vittoria arriva a metà primo tempo con Guido Gomezo. Gli ospiti poi non sono riusciti a reagire con l’espulsione del difensore Panelli.

Un avvio di stagione complicato per la neopromossa, solo 1 punto in 5 gare per i costieri. Casertana beffata a Potenza. I falchetti erano passati in vantaggio dopo 21 minuti col grande sinistro di Curcio.

Ma ad un quarto d’oro dalla fine i lucani l’hanno ripresa con Caturano. Vittoria ancora rinviata per la formazione di Caserta. Stasera Juve Stabia impegnata a Cerignola, la Turris riceve il Picerno. Il Giugliano, in cerca di riscatto, attende il Latina allo stadio De Cristofaro.