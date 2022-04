Sergio Curcio è stato ospite della puntata odierna di Club Napoli All News su Teleclubitalia: “Il Napoli di Bergamo è stata una squadra concreta. Ho visto un salto in avanti nella mentalità, nonostante le varie assenze importanti. Il sogno non è più così tanto lontano.

Il Milan non ha partite semplici, mentre l’Inter nonostante la vittoria di ieri allo Stadium non sta convincendo. Zanoli? Spalletti ha fatto una scelta decisa e la prestazione di ieri è stata da giocatore maturo, contro una squadra ed in uno stadio importante.”

A cura di Danilo Annunziata