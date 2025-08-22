Serata di paura a ieri, giovedì 21 agosto, a Pozzuoli, quando, poco dopo le 21, tre malviventi hanno tentato una rapina all’hotel Tripergola. Il colpo, però, non è andato a segno e i banditi, nel tentativo di darsi alla fuga, hanno dato il via a una sequenza di eventi che ha seminato panico in città.

Serata di follia a Pozzuoli, falliscono rapina e si schiantano contro auto: rapinatori in fuga

Come riporta CronacaFlegrega, a bordo di un’auto, i rapinatori si sono lanciati a tutta velocità per le strade della zona, finendo per scontrarsi frontalmente con un’altra vettura. Alla guida c’era una donna che ha riportato gravi ferite nell’impatto. Soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie, dove resta ricoverata in condizioni definite serie.

Dopo l’incidente, i tre hanno abbandonato l’auto e proseguito la fuga a piedi, correndo lungo i binari della ferrovia Cumana. Sul posto sono immediatamente intervenuti carabinieri, polizia locale e polizia di Stato, che hanno avviato una vasta caccia all’uomo nella zona.

Le ricerche proseguono senza sosta, mentre cresce la preoccupazione tra i residenti per una vicenda che, solo per un caso, non ha avuto conseguenze ancora più drammatiche.