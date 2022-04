I semafori saranno dotati di “count-down” per segnalare il tempo residuo prima del cambio di colore. E’ quanto disporrà il decreto del Ministero delle Infrastrutture in dirittura d’arrivo per l’omologazione dei nuovi sistemi semaforici. Ad anticipare la notizia il sito dell’Asaps (Associazione Sostenitori e Amici Polizia Stradale).

Semafori con conto alla rovescia, c’è l’ok per il decreto

I nuovi dispositivi sono considerati utili al miglioramento della sicurezza di pedoni e ciclisti in procinto di attraversare la strada. Una sperimentazione realizzata in alcune città dal Mims dimostra infatti che grazie al “conto alla rovescia” migliorano i tempi di reazione degli utenti e si riduce la possibilità di fare incidenti negli incroci pericolosi. Un decreto del 2017 già riconosceva al gestore la facoltà di installare sistemi di “contasecondi”. Il nuovo decreto dovrebbe disciplinarne meglio l’utilizzo in determinate aree urbane o extraurbane.

Il provvedimento ha già ottenuto l’ok dopo la recente conferenza Stato-città ed autonomie locali. Dopo l’esame del Ministero verrà trasmesso alla Commissione Europea per eventuali osservazioni finali prima di essere definitivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale. per poi essere definitivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. L’installazione dei dispositivi di countdown sarà obbligatoria in determinati contesti urbani o extraurbani che presentano delle oggettive criticità (ad esempio strade con un numero di corsie maggiore a due o che richiedono 20 secondi per l’attraversamento).