Era steso sotto un’automobile parcheggiata, intento a smontare una marmitta. A sorprenderlo, però, gli uomini della Polizia, che lo hanno bloccato dopo una breve colluttazione.

Napoli, sorpreso sotto un’auto: arrestato ladro di marmitte

Napoli, Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via de Matteis, a Secondigliano, hanno notato un uomo disteso al suolo che stava armeggiando su un’auto in sosta.

I poliziotti lo hanno raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato accertando che lo stesso stava tentanto di asportare la marmitta danneggiandola; inoltre, sotto il veicolo, gli operatori hanno rinvenuto una sega elettrica a gattuccio con la lama della lunghezza di 15 cm ed una torcia.

G.Z., 33enne napoletano con precedenti di polizia e sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G., è stato arrestato. Dovrà rispondere tentato furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.