Il fratello di Tina Rispoli in carcere. Vincenzo Rispoli, 48 anni, alias “O Boxer”, è finito in manette nell’ambito di di un intervento della Polizia di Stato a Secondigliano.

Secondigliano, tenta di aggredire la moglie con una mazza: arrestato il fratello di Tina Rispoli

Rispoli, già indicato dall’Antimafia – come riporta Fanpage.it – vicino a un gruppo malavitoso legato al clan Di Lauro, nel pomeriggio di venerdì, 12 aprile, ha sfondato il portone di ingresso del palazzo e ha danneggiato la porta di ingresso dell’appartamento dove si trova sua moglie, in una traversa di corso Secondigliano. A chiedere aiuto agli agenti del Commissariato è stata la figlia della vittima.

“O Boxer” è stato portato nel carcere di Poggioreale, nei prossimi giorni ci sarà l’udienza di convalida. Non si tratta dell’unico fratello di Tina in galera: Raffaele, altro membro della famiglia Rispoli, è stato arrestato in un blitz contro il clan di Lauro: per gli inquirenti è uno dei principali collaboratori del boss Vincenzo Di Lauro e sarebbe stato il riferimento nell’affare della fabbrica di sigarette clandestine aperta ad Acerra.

La coppia Colombo ancora in carcere

In quel blitz finirono in manette anche Tina Rispoli e il marito, il cantante neomelodico Tony Colombo, accusati di avere finanziato le attività lecite e illecite del clan Di Lauro. Di recente la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso degli avvocati, confermando il carcere per la coppia, che affronterà dunque il processo dietro le sbarre.