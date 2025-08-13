Tentativo di introdurre droga in carcere sventato nella casa circondariale di Secondigliano. Protagonisti una madre e il figlio di 18 anni, denunciati dalla Polizia Penitenziaria dopo aver cercato di far arrivare al figlio detenuto 400 grammi di sostanze stupefacenti nascosti nelle scarpe.

Secondigliano, scarpe “imbottite” di droga per il figlio detenuto: denunciati madre e 18enne

Secondo quanto ricostruito, durante un colloquio in carcere, la donna e il ragazzo hanno scambiato le calzature con quelle del detenuto. All’interno, gli agenti hanno poi scoperto hashish, cocaina e marijuana. Alla richiesta di perquisizione, il detenuto si è inizialmente rifiutato e ha aggredito il personale. Solo dopo una lunga contrattazione ha consegnato le scarpe “imbottite”.

«Complimenti alla Polizia Penitenziaria – hanno commentato Giuseppe Moretti, presidente dell’Uspp, e il segretario regionale Ciro Auricchio – un corpo serio e altamente specializzato, capace di fronteggiare i sempre più sofisticati tentativi di introdurre droga nelle carceri».

I sindacalisti hanno inoltre ricordato le difficoltà operative dovute alla carenza di organico: a Secondigliano mancano circa 100 unità, mentre in tutta la Campania il deficit è di circa 800 agenti. Nonostante ciò, sottolineano, «con grande spirito di sacrificio si riesce a mantenere ordine e sicurezza».